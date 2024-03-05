https://news.day.az/world/1642238.html Во Франции решили стимулировать аборты
Во Франции решили стимулировать аборты
Франция стала первой страной в мире, где право женщины на прерывание беременности закрепили в конституции. Это решение одобрил парламент республики, который 4 марта собрался на конгресc в Версальском дворце, передает Day.Az со ссылкой на BFMTV.
В конституцию 1958 года добавили статью: "Право женщин свободно прибегнуть к добровольному прерыванию беременности гарантировано законом". Это 25-я поправка к основополагающему документу современной Франции и первая с 2008 года.
За внесение статьи в конституцию проголосовали 780 депутатов, против - 72 парламентария.
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