Во Франции решили стимулировать аборты

Франция стала первой страной в мире, где право женщины на прерывание беременности закрепили в конституции. Это решение одобрил парламент республики, который 4 марта собрался на конгресc в Версальском дворце, передает Day.Az со ссылкой на BFMTV.

В конституцию 1958 года добавили статью: "Право женщин свободно прибегнуть к добровольному прерыванию беременности гарантировано законом". Это 25-я поправка к основополагающему документу современной Франции и первая с 2008 года.

За внесение статьи в конституцию проголосовали 780 депутатов, против - 72 парламентария.

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