Трамп победил на голосованиях в Северной Дакоте

Экс-президент США Дональд Трамп побеждает свою соперницу, бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли, на партийных выборных собраниях (кокусах) в Северной Дакоте. Об этом сообщает Assotiated Press (AP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, в Северной Дакоте Трамп набрал 1 632 голоса (84,6%), а Хейли - 273 голоса (14,2%).

Выборные собрания республиканцев в Северной Дакоте - последнее мероприятие перед "супервторником", когда предварительные выборы пройдут в 15 штатах. Победитель "кокусов" получит поддержку 29 делегатов на национальном съезде республиканцев, который объявит кандидата от партии на президентских выборах.

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