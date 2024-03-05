Египет и Катар требуют от ХАМАС предоставить Израилю список заложников

Египетские и катарские официальные лица, выступающие посредниками, на переговорах между Израилем и ХАМАС в Каире настаивают над предоставлением палестинской группировкой списка израильских заложников, которые должны быть освобождены в рамках соглашения о шестинедельном прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает The Guardian.

Собеседники газеты отметили, что Израиль не направил делегацию на второй день переговоров в Каире, требуя, чтобы ХАМАС представил список из 40 пожилых, больных и женщин-заложниц, которые будут освобождены первыми.

По словам американских чиновников, Израиль "более или менее" принял шестинедельное соглашение о прекращении огня.

По их мнению, отсутствие делегации Израиля во второй день переговоров в Каире "не является плохим знаком", поскольку израильские переговорщики могли прибыть в течение пары часов, если бы было достигнуто соглашение по списку.

Они заявили, что остается неясным, что мешало ХАМАС подготовить список с указанием первых 40 заложников.

Собеседники предположили, что невозможность подготовить список может свидетельствовать о проблемах со связью между подразделениями ХАМАС внутри и за пределами Газы.

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