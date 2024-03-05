Европа захотела нарастить свое оборонное производство

Еврокомиссия захотела существенно нарастить оборонно-промышленное производство и побудить государства-члены Евросоюза сообщества активнее закупаться у европейских производителей, а не за пределами блока. Об этом сообщает журнал Der Spiegel, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что свои планы ЕК намерена закрепить в Европейской программе оборонных инвестиций, которая будет представлена 5 марта. Кроме того, ЕК планирует "лучше защищать компании ЕС от международной конкуренции".

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