В США сообщили о поражении двух противокорабельных ракет хуситов

Военные США поразили две противокорабельные крылатые ракеты хуситов из движения "Ансар Аллах".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в соцсети X Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

В ведомстве отметили, что все случилось 4 марта в 20:00. При этом, по словам пресс-службы командования, удары наносили в целях самообороны и попали по ракетам, которые представляли угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе.

До этого США ликвидировали три беспилотных надводных катера, две противокорабельные крылатые ракеты и беспилотный летательный аппарат, принадлежащие мятежникам-хуситам в Йемене.

Более половины британских ретейлеров и экспортеров понесли убытки из-за перебоев в морской торговле, вызванных атаками хуситов на суда в Красном море. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на данные опроса Британской торговой палаты (BCC) среди более 1000 компаний.

Если атаки хуситов продолжатся, дополнительные издержки могут усилить инфляцию в Британии. В связи с этим парламентарии в Британии призывают правительство поддержать бизнес.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!