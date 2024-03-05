Сильное землетрясение в Иране

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в юго-восточном районе Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 50 км к северо-западу от города Фанудж с населением около 13 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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