В британской разведке признали трудности работы на китайском направлении

Бывший заместитель главы британской разведки (МИ-6) Найджел Инкстер заявил, что Британия не способна противостоять скрытым угрозам со стороны Китая, поскольку у ведомства "есть трудности с осведомленностью" насчет КНР. Его слова приводит британская газета Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"(МИ-6 - прим. ред.) явно испытывает трудности с точки зрения языковых знаний и коллективной исторической и культурной осведомленности (о Китае - прим. ред.)... В 2015 году британское правительство говорило о "золотой эре" отношений Великобритании и Китая... учитывая эту ситуацию, возможно, неудивительно, что служба безопасности находится не там, где она могла бы быть", - заявил Инкстер.

По словам разведчика, этот "пробел" распространяется на "все разведывательное сообщество Великобритании", включая MИ-5 (контрразведка) и GCHQ (радиоэлектронная разведка).

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