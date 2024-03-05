ХАМАС не может собрать информацию о заложниках в Газе

Радикальное палестинское движение ХАМАС не может собрать информацию о заложниках, удерживаемых в секторе Газе, когда ведутся боевые действия. Об этом заявил в понедельник один из членов руководства ХАМАС Басем Наим, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Невозможно узнать какие-либо подробности о судьбе израильских пленных, потому что они находятся в разных местах и удерживаются разными группировками. Мы не знаем их судьбы в условиях бомбардировок и политики голода [которую ведет Израиль в анклаве]", - сказал он телекомпании CNN.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

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