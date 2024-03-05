ЕС и США превратятся в конкурентов в случае запрета на импорт алюминия из РФ

Европейский союз и США превратятся в конкурентов за ближневосточный рынок алюминия в случае запрета импорта этого металла из России. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, гонка за ключевым компонентом для производства электромобилей - алюминием - из стран Ближнего Востока, включая ОАЭ и Бахрейн, будет способствовать инфляции для западных компаний в транспортной, упаковочной и строительной отраслях. Повышенный спрос также спровоцирует рост цен, напоминающий 2018 год, когда против "Русала" были введены санкции США.

По данным Международного института алюминия, в прошлом году на долю ближневосточных производителей пришлось 6,2 млн тонн металла или почти 9% мировых поставок, из них 2 млн было отправлено в Европу и США.

По предварительным оценкам, отказ от российского алюминия приведет к дефициту в Европе размером в 500 тыс. тонн, что вряд ли удастся быстро компенсировать за счет переориентирования на ближневосточный рынок.

ЕС уже несколько месяцев обсуждает санкции и запрет российского алюминия. Недавний 13-й пакет санкций не затронул данный сектор. Однако ожидается, что блок вскоре предложит меры с новыми рестрикциями, заявил Reuters источник.

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