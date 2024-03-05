В Скандинавии начались военные учения НАТО Nordic Response. Об этом пишет издание The Hill.

По данным издания, в учениях будут принимать участие военные Норвегии, Швеции и Финляндии. Всего запланировано участие около 20 тысяч военных, свыше 50 кораблей и 100 самолетов.

Бригадный генерал Королевских ВВС Норвегии Трон Странд, командующий Норвежским центром воздушных операций, указал на важность проведения таких учений с учетом ситуации с безопасностью в Европе.

"Эти учения чрезвычайно актуальны и важнее, чем когда-либо прежде", - подчеркнул Странд.

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