https://news.day.az/world/1642319.html В Скандинавии начались военные учения НАТО
В Скандинавии начались военные учения НАТО
В Скандинавии начались военные учения НАТО Nordic Response. Об этом пишет издание The Hill.
По данным издания, в учениях будут принимать участие военные Норвегии, Швеции и Финляндии. Всего запланировано участие около 20 тысяч военных, свыше 50 кораблей и 100 самолетов.
Бригадный генерал Королевских ВВС Норвегии Трон Странд, командующий Норвежским центром воздушных операций, указал на важность проведения таких учений с учетом ситуации с безопасностью в Европе.
"Эти учения чрезвычайно актуальны и важнее, чем когда-либо прежде", - подчеркнул Странд.
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