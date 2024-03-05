Армения может подать заявку на членство в ЕС до осени

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на закрытой встрече с депутатами "Гражданского соглашения" заявил, что его страна должна подать заявку на членство в Европейском Союзе (ЕС) не позднее осени.

Как передает Day.Az, об этом пишут армянские СМИ со ссылкой на источники в партии.

По данным газеты, заседание состоялось 1 марта в парламенте. Во встрече также приняли участие министры и секретарь Совета безопасности.

Пашинян открыто заявил, что Запад требует от Армении практических шагов по вытеснению России из региона, и в нынешней ситуации нет другого выхода, кроме как выполнить эти требования.

"Пашинян считает, что интересы безопасности Армении требуют, чтобы она была кандидатом на членство в ЕС. Это позволит Армении укрепиться если не в военном отношении, то хотя бы с экономической точки зрения", - отмечает издание.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!