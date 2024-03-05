МАГАТЭ поможет Японии наладить защиту крупнейшей АЭС

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) помогут Японии наладить защиту от возможных террористических актов на самой мощной в стране и мире АЭС "Касивадзаки-Карива", расположенной в префектуре Ниигата. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, группа специалистов МАГАТЭ проведет осмотр станции, даст оценку и подготовит рекомендации по контртеррористической безопасности. В этой области на АЭС "Касивадзаки-Карива" в последние годы выявили несколько несоответствий установленным протоколам, что фактически привело к запрету эксплуатации станции в 2021 году.

Более чем за два года оператор объекта Tokyo Electric Power (TEPCO) добился прогресса в совершенствовании безопасности АЭС. В частности, были ужесточены меры отражения террористических атак, купирования последствий штормовой погоды и было усовершенствовано оборудование для защиты ядерных материалов. Японский регулятор в конце 2023 года снял запрет на эксплуатацию станции, но для ее перезапуска необходимо согласие местных властей. Предполагается, что МАГАТЭ поможет окончательно решить этот вопрос.

АЭС "Касивадзаки-Карива" расположена на берегу Японского моря. Она находится на первом месте в мире по совокупной мощности семи реакторов, которая превышает 8,2 тыс. МВт. Правительство Японии решило пересмотреть политику, предусматривающую отказ от строительства новых АЭС, и активизировать работу по перезапуску реакторов, остановленных после аварии на станции "Фукусима-1" в 2011 году. В список попали шестой и седьмой энергоблоки АЭС "Касивадзаки-Карива".

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