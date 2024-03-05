На Западных Балканах открылась первая авиабаза НАТО

В Албании открылась первая авиабаза Североатлантического альянса на Западных Балканах. Об этом сообщается на сайте НАТО, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как говорится в заявлении альянса, открытие авиабазы состоялось в понедельник, 4 марта. Она была построена на месте старого военного аэродрома в городе Кучова (с 1950 по 1990 год этот населенный пункт назывался Сталин), который находится в 80 км к югу от албанской столицы Тираны. Работы по строительству авиабазы начались в 2019 году.

В сообщении cказано, что эта авиабаза - "современный центр для будущих воздушных операций НАТО". Ожидается, что она будет обслуживать Албанию и обеспечивать логистическую поддержку, воздушные операции и учения военного блока.

Отмечается, что это крупнейший проект НАТО в Албании - организация профинансировала модернизацию базы на €50 млн.

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