В Армении оценили последствия выхода из ОДКБ

Глава Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Армении Эдвард Асрян заявил, что Ереван пока не вышел из ОДКБ, а возможные последствия этого решения являются государственной тайной, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Мы еще из ОДКБ не вышли, продолжение вашего вопроса содержит тайну", - сказал Асрян, отвечая на вопрос о последствиях выхода из Организации.

Он также не стал комментировать вопросы о поставках вооружения из России, подчеркнув, что эта информация также составляет гостайну.

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