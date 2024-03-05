https://news.day.az/world/1642338.html В Армении оценили последствия выхода из ОДКБ
В Армении оценили последствия выхода из ОДКБ
Глава Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Армении Эдвард Асрян заявил, что Ереван пока не вышел из ОДКБ, а возможные последствия этого решения являются государственной тайной, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
"Мы еще из ОДКБ не вышли, продолжение вашего вопроса содержит тайну", - сказал Асрян, отвечая на вопрос о последствиях выхода из Организации.
Он также не стал комментировать вопросы о поставках вооружения из России, подчеркнув, что эта информация также составляет гостайну.
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