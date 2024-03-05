В Германии намерены вернуть воинский призыв

Министр обороны ФРГ Борис Писториус намерен добиться принципиального решения о возвращении в стране обязательного воинского призыва еще до выборов в Бундестаг, которые пройдут осенью 2025 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет портал Spiegel изучив внутренний документ оборонного ведомства.

Писториус распорядился предоставить до 1 апреля варианты несения военной службы в ФРГ, которые бы соответствовали нынешней ситуации с безопасностью. "Министр намеревается достигнуть принципиального решения о воинской обязанности в течение этого законодательного периода", - приводит издание выдержки из документа.

Ранее Писториус высказывался о возможности введения в ФРГ обязательной воинской службы по шведской модели. В скандинавской стране все выпускники школ подлежат военному осмотру, но лишь часть из них в конечном итоге проходит действительную службу. В армии целенаправленно обращаются к тем, кто, по оценке военных, подходит наилучшим образом. Однако, по мнению местных наблюдателей, для реализации такого варианта в Германии пока попросту не хватает казарм и военных специалистов.

Обязательный воинский призыв в Германии был отменен с июля 2011 года, после чего произошел переход Бундесвера на профессиональную армию. После своего назначения на пост министра обороны в январе прошлого года Писториус назвал ошибкой отмену призыва, но признал, что ее нельзя исправить в кратчайшие сроки.

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