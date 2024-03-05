В Японии забеспокоились из-за роста военной мощи Китая

Правительство Японии обеспокоено планами Китая по увеличению бюджета на оборонные нужды. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Китай быстро наращивает свою военную мощь без прозрачности. Это вызывает серьезную обеспокоенность Японии и международного сообщества", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать соответствующее намерение Пекина.

На открытии 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент) 14-го созыва были опубликованы правительственный доклад, доклад о социально-экономическом развитии и проект бюджета на 2024 год. Правительство в 2024 году планирует увеличить расходы на оборону на 7,2%. Проект военного бюджета сверстан в объеме 1,6 трлн юаней (примерно $231 млрд). В 2023 году Китай ставил задачу увеличить ассигнования на оборону на 7,2%, до 1,5 трлн юаней (около $224,85 млрд).

Японское правительство в 2022 году в свою очередь утвердило обновленную стратегию национальной безопасности, предполагающую увеличение оборонных расходов к 2027 году до 2% ВВП по образцу НАТО. Согласно проекту бюджета, в 2024 финансовом году (начнется в апреле - прим. ТАСС) оборонные ассигнования вырастут до уровня около 7,92 трлн иен ($55,6 млрд), что примерно на 16,5% больше аналогичной статьи расходов в текущем году. Средства планируется потратить на приобретение ракет большой дальности японского производства в рамках поставленных ранее целей по укреплению контратакующего потенциала. Кроме того, бюджет включает в себя расходы на разработку истребителя следующего поколения совместно с Великобританией и Италией.

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