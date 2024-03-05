Судно Филиппин столкнулось с китайским кораблем

Корабль береговой охраны Филиппин столкнулся с кораблем береговой охраны и морской милиции Китая и получил незначительные "структурные повреждения".

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщили в береговой охране Филиппин

По словам пресс-секретаря береговой охраны Филиппин Джея Тарриэла, утром 5 февраля два катера береговой охраны Филиппин - BRP Cabra и BRP Sindangan были развернуты для проведения операции по ротации, однако на протяжении всей операции китайские корабли береговой охраны выполняли "опасные маневры" в непосредственной близости.



"Их безрассудные и незаконные действия привели к столкновению MRRV-4407 (BRP Sindangan) и корабля береговой охраны Китая № 21 555", - подчеркнул Тарриэла, добавив, что в результате столкновения корабль береговой охраны Филиппин получил незначительные "структурные повреждения".

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