Иран отразил 200 кибератак, нацеленных на срыв парламентских выборов

Иран за месяц до проведения выборов в Совет экспертов и Меджлис (парламент) отразил 200 кибератак, нацеленных на срыв избирательного процесса. Об этом сообщил начальник управления гражданской обороны при Генеральном штабе ВС Ирана генерал Голамреза Джалали, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"За месяц, предшествующий выборам, мы отразили 200 кибератак различного масштаба. Враг приложил все усилия, чтобы сорвать избирательный процесс, но благодаря тому, что мы сосредоточили свои усилия на обеспечении безопасности страны, выборы прошли в спокойной обстановке", - приводит его слова агентство ISNA. По информации Джалали, за этот период специалисты министерства разведки и министерства информационно-коммуникационных технологий "отразили около пяти крупных кибератак". Кроме того, на объекты гражданской инфраструктуры Ирана "за последние полгода было совершено около 100 DDoS-атак". Иранский военный добавил, что кибератаки в основном проводились из-за рубежа.

В декабре 2023 года заместитель министра нефти Ирана Джалил Салари заявил, что по меньшей мере 60% заправочных станций в Иране оказались выведены из строя в результате сбоя в работе топливных карт. Хакерская группировка Gonjeshke Darande утверждала, что ее сторонники совершили кибератаку на иранские АЗС и таким образом якобы вывели их из строя.

Выборы в Совет экспертов и Меджлис (парламент) Ирана начались в 1 марта в 08:00 по местному времени (07:30 мск), голосование продолжалось до 00:00 по местному времени (23:30 мск). По данным избирательного штаба, явка составила 41%. Совет экспертов - государственный орган в Иране, в который входят 88 авторитетных богословов. Его основной функцией является избрание руководителя и духовного лидера страны. Меджлис состоит из 290 депутатов. Срок депутатских полномочий составляет четыре года.

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