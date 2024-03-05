Хуситы запретили судам входить в воды Йемена

Министр телекоммуникаций созданной хуситами администрации Мисфир аль-Нумайр заявил, что торговые суда, которые хотят войти в территориальные воды Йемена, должны будут получить разрешение от хуситского Управления по морским делам, передает Day.Az со ссылкой на Newsru.co.il.

В ноябре 2023 года йеменские хуситы сообщили, что присоединяются к войне ХАМАСа против Израиля и начали атаковать проходящие через Баб-эль-Мандебский пролив суда. Они утверждают, что атакам подвергаются только корабли, связанные с Израилем или идущие в Израиль.

Для обеспечения свободы судоходства через Суэцкий канал была создана американо-британская коалиция. В регион были также направлены военные корабли государств Евросоюза. Однако этим отрядам не удается положить конец нападениям на торговые суда.

4 марта официальный представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сари сообщил об осуществлении атаки в Аравийском море на коммерческое судно MSC SKY. Хуситы утверждают, что атакованное судно принадлежит Израилю, и было зафиксировано попадание ракеты.

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