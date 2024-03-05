https://news.day.az/world/1642392.html На учениях НАТО гусеничная машина переехала солдат
На учениях НАТО гусеничная машина переехала солдат
Гусеничная машина переехала двоих солдат во время учений НАТО на территории Польши. Об этом пишет радиостанция RMF FM, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По ее данным, инцидент произошел в центре подготовки сухопутных войск в Дравске-Поморском. На место прибыли два вертолета скорой помощи, реанимация пострадавших продолжается, говорится в тексте.
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