На учениях НАТО гусеничная машина переехала солдат

Гусеничная машина переехала двоих солдат во время учений НАТО на территории Польши. Об этом пишет радиостанция RMF FM, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее данным, инцидент произошел в центре подготовки сухопутных войск в Дравске-Поморском. На место прибыли два вертолета скорой помощи, реанимация пострадавших продолжается, говорится в тексте.

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