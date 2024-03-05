Немецкие машинисты решили проводить забастовки без предупреждений

Профсоюз машинистов Германии намерен чаще проводить забастовки и не предупреждать заранее об их начале.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на лидера профсоюза Клауса Везельски.

По словам Везельски, ближайшие стачки начнутся вечером 6 марта и в ночь на 7 марта.

"За ними последуют новые забастовки. Однако профсоюз больше не будет предоставлять информацию об этом за 48 часов", - заявил Везельски.

В ответ руководство железной дороги назвало представителей профсоюза упрямыми и эгоистичными.

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