Отряды "Хезболла" атаковали механизированную колонну на севере Израиля

Бойцы вооруженного крыла шиитской партии "Хезболла" атаковали механизированную колонну израильских войск возле поселения Биркет-Риша на севере Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сводке, размещенной в Telegram-канале военно-информационной службы формирования.

"Наши бойцы применили для нанесения ударов по противнику противотанковые управляемые ракеты, - говорится в тексте. - В результате прямого попадания загорелось несколько единиц бронетехники, в рядах противника имеются потери". Как отмечается в сводке, операция "была проведена в поддержку палестинского народа, который противостоит израильской агрессии в секторе Газа".

Ранее в "Хезболла" сообщили, что трое ее бойцов погибли во время налета израильских ВВС на город Бинт-Джбейль. Сведений о пострадавших среди мирных жителей не поступало.

По данным Минобороны Ливана, в понедельник подверглись воздушным ударам 11 населенных пунктов в южных районах страны, под артиллерийский обстрел попали 18 поселков.

Согласно сведениям новостного портала Naharnet, с начала военной эскалации в октябре 2023 года число мирных граждан, погибших на юге Ливана при израильских бомбардировках и артобстрелах, достигло 62. Потери "Хезболлах" составили 226 бойцов. Было разрушено свыше 1 тыс. домов, причинен ущерб еще 8 тыс. Число перемещенных лиц достигло 80 тыс.

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