https://news.day.az/world/1642443.html Военный вертолет совершил жесткую посадку на западе Турции
Военный вертолет совершил жесткую посадку на западе Турции
Вертолет ВС Турции совершил жесткую посадку в западной провинции Измир.
Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции, вертолет, взлетевший с военной базы в районе Чигли, совершил вынужденную посадку в связи с техническими неполадками.
Сообщается о ранении одного военнослужащего.
В связи с инцидентом начато расследование.
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