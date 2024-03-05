Военный вертолет совершил жесткую посадку на западе Турции

Вертолет ВС Турции совершил жесткую посадку в западной провинции Измир.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции, вертолет, взлетевший с военной базы в районе Чигли, совершил вынужденную посадку в связи с техническими неполадками.

Сообщается о ранении одного военнослужащего.

В связи с инцидентом начато расследование.

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