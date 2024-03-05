В Китае выступили против любых разговоров о независимости Тайваня

Китайская Народная Республика выступает против тайваньского сепаратизма и вмешательства извне. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад правительства на открытии 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (китайский парламент) 14-го созыва.

"В решении тайваньского вопроса мы будем реализовывать общую политику нашей партии в новую эпоху, оставаться верными принципу "одного Китая" и консенсусу 1992 года, решительно противостоять сепаратистской деятельности, направленной на "независимость Тайваня", и внешнему вмешательству", - указано в докладе.

Также в докладе указано, что Пекин стремится налаживать экономические отношения между материковым Китаем и Тайванем в курсе мирного развития отношений.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!