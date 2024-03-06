США не могут оценить степень ущерба, нанесенного военному потенциалу хуситов

США точно не знают, какой ущерб им удалось нанести военным возможностям мятежников-хуситов в ходе ударов по их позициям в Йемене.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом источники сообщили Financial Times.

"Попытки США остановить атаки из Йемена по судоходству в Красном море сдерживает малый объем развединформации об арсенале хуситов и о полном спектре их военных возможностей, заявили американские официальные лица", - пишет издание.

В Пентагоне уверены, что уничтожили много вооружений хуситов, заставили их внести изменения в тактику, но "нынешние и бывшие представители властей заявили, что точный размер ущерба неясен, потому что у США не было детальной оценки возможностей мятежников до начала ударов по ним".

По мнению источников, Пентагон стал получать намного меньше разведданных о мятежниках после того, как командование свернуло кампанию ударов с помощью беспилотников по "Аль-Каиде" (террористическая группировка, запрещена в РФ) на юге Йемена, которая проходила во времена президентства Барака Обамы и Дональда Трампа.

В Пентагоне уверяют, что с начала ударов 12 января уничтожили или повредили 150 целей, включая противокорабельные ракеты и зенитные установки, системы связи и средства воздушной разведки, БПЛА, безэкипажные катера, склады с оружием и командные пункты. Однако мятежники не прекратили атаки против целей в Красном море. Также в Минобороны США сообщали, что мятежники 62 раза атаковали корабли ВМС США или американские грузовые суда, попали по четырем коммерческим судам, шедшим под флагом США.

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