В Польше появятся дроновые войска

Руководитель Министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что республика создает дроновые войска, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он подчеркнул, что подобное решение было принято после сделанных выводов из российско-украинского конфликта.

Министр добавил, что речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА).

По его словам, существуют морские и наземные БПЛА. Косиняк-Камыш добавил, что на встрече с руководством Военно-морских сил обсуждался вопрос использования дронов, как адаптировать технологии, чтобы не остаться сзади.

До этого Польша подписала рамочный контракт с Европейским оборонным агентством (EDA) о закупках снарядов.

Подчеркивается, что в данный момент нет подробностей о том, какие типы снарядов и их количество будут приобретены, но подписание документов предполагает, что государства Евросоюза смогут размещать конкретные заказы на польских заводах.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!