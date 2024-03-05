Виктория Нуланд покинет свой пост
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в ближайшие недели выйдет на пенсию.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Виктория Нуланд сообщила мне, что в ближайшие недели намерена покинуть пост заместителя госсекретаря по политическим вопросам. Срок полномочий Виктории охватывает государственную службу в течение более 30 лет при 6 президентах и 10 государственных секретарях", - говорится в заявлении Блинкена.
Госсекретарь США высоко оценил дипломатические способности Нуланд и поблагодарил ее за заслуги.
Блинкен добавил, что эту должность временно будет исполнять заместитель госсекретаря по вопросам управления Джон Басс.
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