Виктория Нуланд покинет свой пост

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в ближайшие недели выйдет на пенсию.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Виктория Нуланд сообщила мне, что в ближайшие недели намерена покинуть пост заместителя госсекретаря по политическим вопросам. Срок полномочий Виктории охватывает государственную службу в течение более 30 лет при 6 президентах и 10 государственных секретарях", - говорится в заявлении Блинкена.

Госсекретарь США высоко оценил дипломатические способности Нуланд и поблагодарил ее за заслуги.

Блинкен добавил, что эту должность временно будет исполнять заместитель госсекретаря по вопросам управления Джон Басс.

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