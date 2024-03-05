Посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Николай Корчунов заявил, что США и НАТО активизировали военную деятельность в Арктике. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.

"Продолжается активизация в регионе военной деятельности США и других государств НАТО, в том числе и неарктических. Наращивается их потенциал в высоких широтах, увеличиваются масштабы проводимых там учений", - сказал Корчунов.

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