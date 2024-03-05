Путин заявил, что Россия намерена добиться стабильности на рынке нефти

Президент России Владимир Путин на встрече с аграриями сказал, что ОПЕК+ на данный момент удается сохранять стабильность цен на рынке, передает Day.Az.

Он отметил, что ОПЕК была создана с целью стабилизации рыночной ситуации, и сегодня ОПЕК+ - это неформальная структура, включающая Россию и другие страны, не входящие в ОПЕК. Путин добавил, что это позволяет эффективно регулировать цены на рынке.

"Мы не собираемся задирать цены бесконечно, потому что это плохо отражается на производителях, плохо отражается на потребителях. Но мы хотим добиться стабильности. Нам это пока удается", - подчеркнул он.

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