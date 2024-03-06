Блинкен уверен, что кризис в Красном море приведет к росту цен на продовольствие и топливо

Нынешний кризис в Красном море также приведет к росту цен на продовольствие и топливо на мировых рынках.

Как передает Day.Az, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мохаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани в Вашингтоне.

"Конечно, это оказало большое влияние на мировое судоходство. Это приведет к повышению цен на продукты питания и энергоносители для многих людей", - отметил Блинкен.

Отметим, что после эскалации конфликта в секторе Газа йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) предупредило, что будет осуществлять нападения на территорию Израиля и не позволит связанным с ним кораблям проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандабского пролива.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!