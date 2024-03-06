В Кении столкнулись пассажирский самолет и тренировочный борт

Два самолета столкнулись в небе над национальным парком Найроби, расположенным недалеко от столицы Кении.

Как передает Day.Az, о последствиях авиакатастрофы сообщает местная газета The Star.

В материале отмечается, что один из самолетов является пассажирским. Воздушное судно вылетело из аэропорта Уилсона и направлялось на побережье. Однако по пути самолет столкнулся с тренировочным бортом, в результате чего пострадали пилоты обоих воздушных судов. По информации журналистов, их спасти не удалось.

При этом экипажу пассажирского самолета удалось посадить воздушное судно в аэропорту Уилсона. Всего на борту находились 39 пассажиров и шесть членов экипажа, включая пилота. Кроме последнего, никто не пострадал.

Тренировочный борт, в свою очередь, рухнул на территории национального парка. Помимо пилота на борту этого воздушного судна находился еще один человек, уточняется в публикации.

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