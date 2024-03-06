США ввели санкции в отношении 5 фирм-производителей шпионского ПО

Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции против пяти юридических лиц из Венгрии, Греции, Ирландии, Северной Македонии, а также двух граждан Израиля и Польши за использование шпионского программного обеспечения против американцев.

Как передает Day.Az, об этом говорится в письменном заявлении финансового ведомства.

Как отмечается в документе, попавшие в список лица "связаны с Intellexa Consortium, занимались разработкой, использованием и распространением коммерческих шпионских программных средств, используемых для атак на американцев, включая госcлужащих, журналистов и экспертов США в политической сфере".

"Распространение коммерческого шпионского программного обеспечения представляет собой серьезную и растущую угрозу безопасности Соединенных Штатов и используется иностранными деятелями для того, чтобы нарушать права человека и преследовать диссидентов по всему миру в целях репрессий и расправы", - добавили в Минфине.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!