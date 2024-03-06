В Каире обсуждают установление перемирия в Газе в первую неделю Рамазана
Участники многосторонних переговоров по установлению перемирия в секторе Газа в Каире работают над тем, чтобы режим прекращения огня был введен как минимум в первую неделю священного для мусульман месяца Рамадан, который в этом году наступает 11 марта.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
По их информации, Израиль в ближайшие часы даст ответ на требования палестинского движения ХАМАС. Источники также утверждают, что палестинские радикалы потребовали установить четкие временные рамки, в которые израильская сторона должна предоставить свое видение ситуации, чтобы таким образом завершить переговоры.
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