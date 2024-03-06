https://news.day.az/world/1642513.html Взрыв на ТЭЦ в России - есть пострадавшие - ВИДЕО
Взрыв на ТЭЦ в России - есть пострадавшие - ВИДЕО
В среду, 6 марта, в российской республике Тива из-за чрезвычайного происшествия на Шагонарской ТЭЦ пострадали люди.
Как передает Day.Az, глава республики Владислав Ховалиг отметил, что в настоящее время причины ЧП на Шагонарской ТЭЦ устанавливаются. Погибших нет, но известно о 16-ти пострадавших. Они госпитализированы. На месте работают оперативные службы, здание оцеплено.
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