Взрыв на ТЭЦ в России

В среду, 6 марта, в российской республике Тива из-за чрезвычайного происшествия на Шагонарской ТЭЦ пострадали люди.

Как передает Day.Az, глава республики Владислав Ховалиг отметил, что в настоящее время причины ЧП на Шагонарской ТЭЦ устанавливаются. Погибших нет, но известно о 16-ти пострадавших. Они госпитализированы. На месте работают оперативные службы, здание оцеплено.

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