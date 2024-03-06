Трамп лидирует на праймериз республиканцев в Калифорнии

Экс-президент США Дональд Трамп лидирует на первичных выборах (праймериз) республиканцев в штате Калифорния.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют приведенные во вторник данные телекомпании NBC.

После обработки 6% бюллетеней Трамп получает 72,1% голосов, экс-постпред США при ООН Никки Хейли - 23,8%. По прогнозам NBC, победа в этом штате останется за Трампом.

В первый вторник марта в год выборов в США проводятся первичные выборы (праймериз) и собрания партийных активистов (кокусы) республиканцев в 15 штатах. Трамп проигрывает Хейли лишь в штате Вермонт. Он побеждает в Алабаме, Арканзасе, Вирджинии, Колорадо, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Оклахоме, Северной Каролине, Теннесси, Техасе. В штатах Юта и Аляска проводятся кокусы, их итоги еще не известны.

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