В ХАМАС обвинили Израиль

Израиль пытается уклониться от условий сделки по сектору Газа, предусматривающих, в частности, постоянное прекращение огня в палестинском анклаве и возвращение временно перемещенных лиц. С таким утверждением выступило радикальное палестинское движение ХАМАС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Движение ХАМАС продемонстрировало необходимую гибкость с целью достижения соглашения, предусматривающего полное прекращение агрессии против нашего народа, но оккупант (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) продолжает попытки уклониться от условий этого соглашения, особенно тех, которые касаются постоянного прекращения огня, возвращения перемещенных лиц, вывода войск из сектора Газа и обеспечения потребностей нашего народа", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале движения. В ХАМАС подчеркнули, что "движение продолжит переговоры" через посредников для достижения соглашения, "отвечающего требованиям и интересам" палестинского народа.

4 марта египетский телеканал Al-Ghad, ссылаясь на источник, проинформировал, что стороны переговоров об установлении перемирия в Газе достигли значительного прогресса в ходе первого дня консультаций в Каире. По сведениям канала, представители Египта, Катара, США и ХАМАС продолжают переговоры и стремятся прийти к какому-либо соглашению о прекращении огня до начала месяца рамадан. Израильская делегация не принимает участия в этом раунде, который продолжается с 3 марта.

Телеканал Al Hadath 2 марта сообщил, что ХАМАС и Израиль пришли к соглашению по вопросу о длительности предполагаемого перемирия в Газе и параметрах обмена заложников на содержащихся в израильских тюрьмах палестинцев. Источник телеканала добавил, что для завершения сделки необходимо достичь договоренности о выводе израильских войск из северной части анклава и возвращении жителей в эти районы. По сведениям телеканала "Аль-Кахира аль-Ихбария", Египет, Катар и США предложили ввести режим прекращения огня на неделю в обмен на освобождение нескольких пожилых заложников, удерживаемых в анклаве. Отмечалось, что представители ХАМАС не согласны с предложением о введении короткой паузы в боевых действиях и продолжают настаивать на том, чтобы она длилась как можно дольше.

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