Трамп заявил, что мир смеется над США

Политика американского лидера Джо Байдена привела к тому, что мир смеется над Соединенными Штатами и использует их в своих интересах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил экс-президент США Дональд Трамп.

"Наши города захлестнула преступность со стороны мигрантов, которые попали в США из-за Байдена. Это целая новая категория преступлений. <...> Мир смеется над нами. Мир пользуется нами", - сказал Трамп, выступая в штате Флорида в "супервторник", когда республиканцы отбирают в 15 штатах делегатов, которые на национальном съезде партии 15-18 июля в городе Милуоки (штат Висконсин) поддержат Трампа или экс-постпреда США Никки Хейли в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты на выборах, запланированных на 5 ноября. По прогнозам ведущих американских СМИ, Трамп точно одержит победу в 11 из 15 штатов.

"Нас сейчас не уважают, нашу страну называют посмешищем <...>. Другие лидеры, с которыми я говорю, не могут поверить в то, что случилось с нами. Потому что три года назад [когда Трамп был президентом] мы были самой уважаемой страной в мире", - добавил он. При этом Трамп отметил, что США можно считать страной третьего мира из-за отсутствия безопасной границы и нечестных выборов.

Кроме того, республиканец в очередной раз назвал Байдена худшим президентом в истории Соединенных Штатов. "У нас бы не было инфляции, она уничтожает средний класс, уничтожает все. Ее называют разрушителем стран, - заявил Трамп. - Многие эксперты говорят, что фондовый рынок - это единственное, что хорошо себя чувствует. И это хорошо, потому что наши показатели в опросах намного выше, чем у Джо Байдена. Он худший президент в истории нашей страны".

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