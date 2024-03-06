https://news.day.az/world/1642570.html Китай запустит две возвращаемые ракеты
Китай запустит две возвращаемые ракеты
Китай в 2025 и 2026 годах планирует провести пуски двух возвращаемые ракет диаметрами 4 и 5 метров, заявила главный конструктор Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники Жун И. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает газета Global Times.
"В последние годы КНР непрерывно осуществляет разработку ключевых технологий для многоразовых ракет, в целом наблюдается постепенный прогресс", - сказала руководитель.
По ее словам, после возвращения носители подлежат быстрому восстановлению.
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