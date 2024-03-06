Последствия вступления в НАТО для Швеции

Отказ от нейтрального статуса и вступление в НАТО обернется для Швеции ростом расходов, зависимостью от США и угрозами в сфере собственной безопасности. Как передает Day.Az, об этом пишет директор шведского аналитического центра Transnational Foundation for Peace & Future Research Ян Оберг для издания Global Times.

По его словам, вступление Стокгольма в Североатлантический альянс означает "подчинение и потерю суверенитета" с большей лояльностью в сторону Вашингтона и Брюсселя, чем интересов Швеции.

"В кратчайшие сроки шведское правительство подписало двустороннее соглашение с США о размещении не менее чем 17 военных баз. Учитывая детали, Швеция передала все права и контроль американцам, которые будут действовать под юрисдикцией США, а не Швеции", - пишет автор.

Это также снижает безопасность страны, поскольку Швеция станет "районом ближнего боя НАТО" в случае конфликта с Россией. Оберг отмечает, что у Москвы "У России не было причин нападать на нейтральную, мирную Швецию, но член НАТО, который удвоил свой военный бюджет и разместил у себя 17 баз США, - это, конечно, совсем другая история".

Кроме того, милитаризация Швеции будет "стоить шведским налогоплательщикам огромных дополнительных сумм", говорится в тексте.

"В общем, более высокая цена за больший риск и меньшую безопасность", - констатирует автор.

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