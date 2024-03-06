Иран захватил американский нефтяной танкер
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Иран захватил американский нефтяной танкер, сообщает Day.Az со ссылкой на иранское агентство "Tasnim".

Отмечается, что ВМС Ирана и КСИР захватили американский нефтяной танкер "Advantage Sweet" в Персидском заливе.

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