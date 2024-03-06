Путин встретится с Рафаэлем Гросси

Президент России Владимир Путин встретится в Сочи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Путин примет в Сочи гендиректора МАГАТЭ Гросси. Гросси и глава "Росатома" проинформируют президента России о своих контактах", - сказал Песков.

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