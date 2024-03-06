https://news.day.az/world/1642626.html Путин встретится с Рафаэлем Гросси
Путин встретится с Рафаэлем Гросси
Президент России Владимир Путин встретится в Сочи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Путин примет в Сочи гендиректора МАГАТЭ Гросси. Гросси и глава "Росатома" проинформируют президента России о своих контактах", - сказал Песков.
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