Франция уходит из Сенегала

Франция начала выводить подразделение морской пехоты из Сенегала.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Seneweb.

Окончательный вывод подразделения состоится не позднее конца июня, отмечает оно. В результате военное присутствие Франции в Сенегале сократится с нынешних 500 военнослужащих до 260.

Остающиеся в Сенегале французские военные являются в основном инструкторами, передает электронное издание. По его словам, они продолжат обучать сенегальских солдат.

Осенью 2022 года Макрон объявил об окончании операции "Бархан", которая проходила с 2014 года в Западной Африке в зоне Сахеля. Одновременно он заявил о значительном реформировании французских военных баз в регионе при сохранении военного присутствия Франции. По требованию властей Мали и Нигера французские войска, находившиеся на их территории, были полностью выведены.

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