ВМС Британии сообщили об атаке на судно у берегов Йемена

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о новом нападении на судно у побережья Йемена, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"UKMTO получил уведомление об инциденте в 54 морских милях к юго-западу от йеменского Адена [в Аденском заливе]. Власти расследуют обстоятельства происшествия. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности", - говорится в распространенном документе.

Информация о произошедшем в 12:40 по бакинскому времени инциденте, который UKMTO классифицирует как нападение, поступила не от капитала судна, как это бывает обычно, а от "третьей стороны". Дополнительная информация пока не приводится.

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