Никки Хейли приостановит свое участие в республиканских праймериз

Экс-постпред США при ООН Никки Хейли планирует приостановить свое участие в республиканских первичных выборах (праймериз).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом газете The Wall Street Journal сообщили источники.

Ожидается, что Хейли выступит с заявлением в Чарлстоне (штат Южная Каролина) в 10:00 (19:00 по бакинскому времени). В своей речи она призовет Дональда Трампа заручиться поддержкой республиканцев и независимых избирателей, которые выбрали ее.

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