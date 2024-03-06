https://news.day.az/world/1642673.html Никки Хейли приостановит свое участие в республиканских праймериз
Никки Хейли приостановит свое участие в республиканских праймериз
Экс-постпред США при ООН Никки Хейли планирует приостановить свое участие в республиканских первичных выборах (праймериз).
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом газете The Wall Street Journal сообщили источники.
Ожидается, что Хейли выступит с заявлением в Чарлстоне (штат Южная Каролина) в 10:00 (19:00 по бакинскому времени). В своей речи она призовет Дональда Трампа заручиться поддержкой республиканцев и независимых избирателей, которые выбрали ее.
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