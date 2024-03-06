Китай намерен сохранять стабильность обменного курса юаня

Китай в текущем году намерен сохранять курс юаня на стабильном и разумном уровне. Об этом заявил на пресс-конференции глава Народного банка Китая (Центробанк) Пань Гуншэн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Что касается обменного курса [юаня], то мы будем поддерживать его базовую стабильность на разумном и сбалансированном уровне", - сказал он, добавив, что в этих целях за последнее время было принято несколько осторожных мер на макроэкономическом уровне.

Глава китайского ЦБ также обратил внимание, что ситуация на международном валютном рынке меняется и ослабевают позиции доллара. Индекс доллара, указал он, за последние несколько дней упал с 104 до 103.

"Все больше и больше хозяйствующих субъектов используют инструменты, которые не подвержены валютным рискам, используют юань для трансграничных расчетов", - сказал он, уточнив, что по состоянию на февраль до 30% всех расчетов во внешней торговле Китая товарами осуществлялось в юанях. По его словам, это способствует сбалансированности трансграничных потоков капитала и поддержанию стабильности обменного курса юаня.

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