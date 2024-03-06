Молдова приостановила действие договора о вооруженных силах в Европе

Правительство Молдовы направит на утверждение в парламент проект решения о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Такое решение было одобрено на заседании кабинета министров, которое транслировала пресс-служба кабмина в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Учитывая существенное изменение обстоятельств с момента подписания договора, его действие будет приостановлено с возможностью возвращения к его реализации", - прокомментировал это решение госсекретарь министерства обороны республики Валерий Мижа.

ДОВСЕ был подписан в 1990 году и адаптирован в 1997 году. Страны НАТО не ратифицировали адаптированную версию этого документа, продолжив придерживаться положений 1990 года, в которых содержатся нормы обычных вооружений из расчета баланса между альянсом и ныне расформированной Организацией Варшавского договора. Президент РФ Владимир Путин 29 мая 2023 года подписал закон о денонсации ДОВСЕ, он вступил в силу 9 июня. В Москве неоднократно заявляли, что вина за прекращение существования соглашения ляжет на США и их союзников, которые выбрали путь конфронтации.

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