В Тегеране заявили об интересе РФ, ФРГ и Южной Кореи к иранской тяжелой воде

Россия, Германия и Южная Корея заинтересованы в импорте из Ирана тяжелой воды, являющейся замедлителем нейтронов и теплоносителем в ядерных реакторах. Об этом сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности республики Али Акбар Ахмадиян.

"Корея, Россия, Германия и многие другие страны стремятся купить иранскую тяжелую воду, являющуюся, согласно отчету американцев, самой качественной в мире", - приводит его слова агентство IRNA. Ахмадиян добавил, что многие страны также обсуждают с Тегераном импорт иранских вооружений, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), нацеленный на преодоление кризиса вокруг ядерной программы Тегерана в обмен на постепенное снятие санкций. Согласно СВПД, иранские власти обязались поддерживать запасы урана, обогащенного на уровне не более 3,67%, в размере, не превышающем 300 кг, не сооружать дополнительных тяжеловодных реакторов, не накапливать более 130 тонн тяжелой воды (оксид дейтерия, используется для замедления нейтронов в реакторах) и не заниматься разработкой ядерного взрывного устройства. Избыточное количество ядерного материала Иран должен продавать в обмен на природный уран, а отработанное ядерное топливо - вывозить за пределы страны. В 2016 году правительство США приобрело за $10 млн у Ирана 32 тонны тяжелой воды.

Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году объявил о выходе из СВПД и восстановлении антииранских санкций. Действующий глава Белого дома Джо Байден заявлял о готовности вернуться к соблюдению соглашения, однако переговоры по восстановлению ядерной сделки в полном объеме не привели к результату. По словам главы иранского МИД Хосейна Амира Абдоллахияна, в настоящее время Вашингтон дает понять, что желает возвращения всех участников СВПД к своим прежним обязательствам.

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