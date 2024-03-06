ВВС Тайваня впервые за несколько лет проведут ночные учения

Военно-воздушные силы (ВВС) Тайваня намерены впервые за несколько лет провести учения с ночными полетами. Об этом сообщило Центральное информационное агентство Тайваня, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, учения пройдут с вечера среды до утра четверга. Как подчеркивается в материале, это первые подобные учения за много лет.

Как сообщает агентство, в них будут задействованы истребители IDF тайваньского производства, американские F-16V и французские Mirage-2000. Для организации ночных полетов будут использованы авиабазы Хуалянь, Синьчжу и Тайнань.

В материале подчеркивается, что ВВС Тайваня на протяжении нескольких лет не проводили ночных учений из-за опасений того, что громкий шум от летательных аппаратов может побеспокоить местных жителей в ночное время.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!