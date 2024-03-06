Глава кабмина Финляндии может разрешить транзит ядерного оружия

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо может разрешить транзит ядерного оружия после того, как страна присоединилась к Североатлантическому альянсу, сообщает агентство STT. Финляндия стала 31-м членом НАТО 4 апреля 2023 года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает агентство, Орпо подчеркивает, что "Финляндия при подаче заявки на вступление в НАТО уже решила, что ограничений по членству не будет, однако детали еще предстоит решить, например как теперь относиться к возможной транспортировке ядерного оружия через Финляндию".

По данным STT, возможны следующие варианты: оставить статью о ядерных взрывчатых веществах в законе о ядерной энергии без изменений, внести в закон поправки, убрать статью или написать новый закон. Ожидается, что политика Финляндии в отношении ядерного оружия будет определена к осени.

В настоящее время ввоз ядерного оружия в Финляндию запрещен.

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