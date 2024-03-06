Траты Китая на науку и технологии выросли на фоне противостояния с США - Цифры
Расходы Китая на НИОКР по итогам 2023 г. составили более 3,3 трлн юаней (около $458,5 млрд), увеличившись в годовом выражении на 8,1%. Об этом рассказал министр науки и технологий КНР Инь Хэцзюнь журналистам 5 марта, передает агентство "Синьхуа". Эта сумма составляет около 2,6% валового внутреннего продукта Китая, передает Day.Az со ссылкой на Ведомости.
Отмечается, что в 2023 г. инвестиции в фундаментальные исследования составили 221,2 млрд юаней, увеличившись на 9,3% в годовом выражении. Была выдана 921 000 патентов на изобретения (плюс 15,3% за год). Среди перечисленных сфер, где были заметные достижения, - квантовые технологии, интегральные схемы, искусственный интеллект (ИИ) и биомедицина. Например, в декабре 2023 г. в Китае запустили первую в мире АЭС четвертого поколения "Шидаовань", а в мае китайский самолет C919 совершил свой первый коммерческий рейс. Отметил министр и рост китайского экспорта в секторе экологически чистой энергии - электромобилей, солнечных и литий-ионных батарей.
В 2024 г. правительство КНР также планирует увеличить расходы на НИОКР еще примерно на 10%. "Мы объединим стратегическую научно-техническую мощь нашей страны и негосударственные инновационные ресурсы, чтобы совершить прорыв в ключевых технологиях в ключевых областях", - заявил, в свою очередь, премьер Госсовета Ли Цян.
КНР в последние годы уверенно занимает 2-е место в мире по объему инвестиций в НИОКР следом за США. Пекин активно вкладывается в собственные разработки в условиях технологического сдерживания со стороны Запада. При этом в абсолютных значениях расходы США на НИОКР почти в 2 раза превышают китайские. По оценке Bloomberg, в 2022 г. они составляли $886 млрд (3,3% от ВВП) против $456 млрд. При этом сугубо государственные инвестиции в НИОКР в США составляют меньшую часть и уступают КНР. Так, в 2023 г., согласно данным Белого дома, на них выделили $204,9 млрд. Для сравнения: по данным статистического управления ЕС Eurostat, государственные расходы на НИОКР в странах ЕС в 2022 г. составили 117 млрд евро ($126 млрд, что эквивалентно 0,74% ВВП).
Но и в сфере китайских НИОКР имеет место государственно-частное партнерство, говорит китаист Леонид Ковачич. Часть средств в китайское технологическое развитие напрямую вливает государство, а еще часть поступает другими способами - например, через сопутствующие льготы для инвесторов. Частный капитал очень охотно вкладывается в китайские НИОКР, так как понимает, что эта отрасль активно поддерживается государством. Китай, добавляет Ковачич, не только намерен догнать США и обеспечить технологический суверенитет через импортозамещение, а нацелен именно на достижение лидерства в ключевых современных технологиях (биологические и квантовые технологии, медицина и полупроводники).
Китай намерен встать в сфере НИОКР на один уровень с западными державами и не смирится с отставанием в технологиях, которые ему нельзя купить, отмечает руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. При этом очевиден курс Запада на экономическую изоляцию Китая - в частности, США изолируют КНР в вопросах производства полупроводников, и согласия между двумя странами в этой области не предвидится. Как итог, замечает эксперт, Китаю требуются не только сами полупроводники, но и оборудование для их производства. Кроме того, ключевое значение для Китая будут иметь разработки в области ИИ. Американцы, добавляет Ломанов, готовы общаться с Китаем на эту тему, чтобы зафиксировать правила игры в области его регулирования, но предоставлять КНР свои наработки в сфере ИИ явно не намерены.
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