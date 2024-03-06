Траты Китая на науку и технологии выросли на фоне противостояния с США

Китай намерен встать в сфере НИОКР на один уровень с западными державами и не смирится с отставанием в технологиях, которые ему нельзя купить, отмечает руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. При этом очевиден курс Запада на экономическую изоляцию Китая - в частности, США изолируют КНР в вопросах производства полупроводников, и согласия между двумя странами в этой области не предвидится. Как итог, замечает эксперт, Китаю требуются не только сами полупроводники, но и оборудование для их производства. Кроме того, ключевое значение для Китая будут иметь разработки в области ИИ. Американцы, добавляет Ломанов, готовы общаться с Китаем на эту тему, чтобы зафиксировать правила игры в области его регулирования, но предоставлять КНР свои наработки в сфере ИИ явно не намерены.